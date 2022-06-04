Hindistan'da her öğün erişte, boşanmaya yol açtı

Eşinin erişteden başka yemek hazırlamayı bilmediğini belirten koca, anlaşmalı boşanma yolunu seçti



Hindistan'da sıra dışı bir boşanma gerçekleşti. "Maggi davası" olarak da bilinen olayda, bir kişi, karısının her öğün sadece erişte hazırladığı gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

Dava, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Ballari kentinde mahkemede görüldü.

"Erişteden başka yemek hazırlamayı bilmiyor"

Hakim ML Raghunath, boşanma davasının adam tarafından açıldığını belirterek, karısının kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde hazır Maggi eriştesi dışında başka bir yemek hazırlamayı bilmediğini belirtti.

Hakim, çiftin anlaşmalı boşandığını doğruladı.

Times of India'ya göre, Karnataka'nın Mysuru kentinde benzer vakalar yaşandı. Bir koca, takım elbisenin rengini doğru seçmediği iddiasıyla karısına boşanma davası açtı.

Başka bir adam, yemeğe fazla tuz atmakla suçladığı karısından ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

