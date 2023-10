Her 15 dakikada bir Gazzeli çocuk ölüyor

İsrail-Hamas çatışmalarında 19. güne girildi. Gazzede 2 binden fazla çocuk hayatını kaybetti. Veriler, İsrail saldırılarında her 15 dakikada 1 Gazzeli çocuğun öldüğünü gösteriyor

İsrail'in 7 Ekim'den beri bomba yağdırdığı Gazze'de can kaybı 6 bin 546'yı buldu. Ölenlerin 2 bin 704’ünün çocuk olduğu bildirildi. Saldırılarda toplam yaralananların sayısı da 17 bin 439’a yükseldi.İsrail saldırılarında son 24 saatte ise 344'ü çocuk 756 Filistinli daha hayatını kaybetti.Çocukların bir kısmında ciddi derecede yanıklar, uzuv kaybı gibi yaralanmalar meydana gelirken tedaviye ulaşma imkanı da giderek azalıyor.Veriler, İsrail saldırılarında her 15 dakikada 1 Gazzeli çocuğun öldüğünü gösteriyor.Yaralanan ve sakat kalan çocukların sayısı da binlerle ifade ediliyor.Saldırılar sadece fiziksel değil ruhsal yaralanmalara da yol açıyor.Gazzeli doktorlar ağır bombardıman altındaki çocukların ciddi travma semtompları gösterdiğini söylüyor.Altına kaçırma, korku, endişe, saldırgan hareketler ve anne-babasının yanından hiç ayrılmama bu belirtilerden sadece birkaçı...15 yaşındaki Gazzeli bir çocuk, bugüne kadar 5 kez İsrail'in ağır bombardımına tanıklık etmek zorunda kaldı.2008, 2012,2014, 2021 ve en son 2023'teki bu son saldırılar Gazzeli çocukları derinden sarstı.İsrail'in her yoğun bombardıman döneminden sonra Gazzeli çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu da görülüyor.Gazze'nin 2.3 milyon nüfusunun yarısını çocuklar oluşturuyor.Gazze’de elektrik ve yakıt gibi hayati unsurların da kesildiği ve hastanede tedavi altında olan çocukların ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastaların da öleceği ifade ediliyorGazze'deki hastanelerin kritik öneme sahip yakıt rezervlerinin azalması nedeniyle acil servisler dışında tüm bölümler kapatılıyor.Gazze'den bildiren BBC muhabiri Rüşdi Abualouf, "Hastanedeki diğer bölümlerin çoğu, harcadıkları yakıt miktarını en aza indirmek istedikleri için kapatıldı. Sadece hayat kurtarma görevlerine odaklanıyorlar, böylece böbrek diyalizi gibi hayati tedavilere ihtiyaç duyan insanlar hala bunlardan yararlanabiliyor" dedi.Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.Merkezi İngiltere ’nin başkenti Londra’da bulunan dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Save The Children (Çocukları Kurtarın) son dönemde İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırı ve ablukanın korkunç bilançosunu ortaya çıkardıYetkililer, İsrail’in ablukasını artırdığı günlerde elektrik ve yakıt gibi hayati unsurların da kesildiğini ve hastanede tedavi altında olan çocukların ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastaların da öleceğini açıkladı.Save The Children, 1 milyondan fazla çocuğun Gazze’de mahsur kaldığını açıklarken, bu savaşın yıkıcı etkilerinin daha da büyüyeceğini duyurdu ve ilaç ve hastaneler için elektrik sıkıntısının çok büyük olduğunu aktardı.