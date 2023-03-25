Hayvanat bahçesinden kaçan zebra şehre indi

Güney Kore’nin başkenti Seul’de hayvanat bahçesinden kaçan bir zebra saatler sonra geri döndürüldü.

Sero isimli erkek zebra, şehir içinde birçok noktada görüntülendi.

Paylaşılan videolardan birinde trafik arasından geçerken kaydedildi.

Bir başka videoda ise çöp kutusunu koklarken göründü.

Polis, itfaiye ekipleri ve hayvanat bahçesi görevlileri, yakalama operasyonunu birlikte yaptı.

2021 yılı doğumlu olan genç zebranın, ahşap çiti kırarak kaçtığı açıklandı.

Sero isimli zebra dar bir sokakta, güvenlik ağı kullanılarak yakalanabildi.

Sakinleştirici verilerek bir kamyonun arkasında hayvanat bahçesine geri götürüldü. Sero'nun 3 saatlik şehir gezisinin videoları sosyal medyada viral oldu.

