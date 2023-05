Havayolu şirketinden 'uçan yatak' hizmeti

Yeni Zelanda Havayolları, 'dünyada bir ilk' olarak duyurduğu uygulamayla, uçaklara yerleştirdiği uyku kabinlerini 4 saati 250 ila 380 ABD dolarına kiralayacak

Yeni Zelanda Havayolları şirketi, yolculara 'uçan yatak' hizmeti sunacak yeni bir uygulama başlatacağını açıkladı. Buna göre, havayolu şirketi, Eylül 2024'te hayata geçecek olan uygulama kapsamında, uçaklarına yerleştirdiği uyku kabinlerini 4 saati 250 ila 380 ABD doları karşılığında yolculara kiralayacak.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, aynı zamanda Yeni Zelanda'nın ulusal havayolu şirketi olan Yeni Zelanda Havayolları, "Skynest" (Gökyüzü Yuvası) adını verdiği uygulamanın prototipini Christchurch kentinde düzenlenen fuarda tanıttı.

Şirketin baş satış danışmanı Leanne Geraghty, kabinlerin, ilk etapta her ikisi de en az 15 saat süren Auckland'dan New York'a ve Chicago'ya yapılan seferlerde yer alacağını söyledi. Şirketin yeni uygulaması hakkında konuşan Geraghty, bu son uygulamanın 'şirketin mümkün olanın sınırlarını zorlamasının' bir örneği olduğunu belirtti.

Rezervasyon ve kiralama süreçlerinin nasıl işleyeceği konusundaki detaylar üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini aktaran baş satış danışmanı, "Bu aşamada dört saat için 400-600 Yeni Zelanda Doları bandında bir ücret alınacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu ise mevcut kurda yaklaşık 250-380 ABD doları anlamına geliyor.

UYKU KABİNLERİNDE NE OLACAK?

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, yaklaşık 2,2 milyar dolar yatırım yapılan uygulama kapsamında, Boeing 787-789 Dreamliner modellerinde kurulacak uyku kabinlerinde ekonomi ve premium seçenekleri yer alacak. Her yolcunun 4 saat uyuma ve dinlenme fırsatı olacak. Süre bittiğinde kabinlerdeki ışıklar açılacak ve görevliler süreyi aşanları uyandıracak.

Uyku seansları arasındaki 30 dakikalık sürede görevliler yastık kılıfı ve çarşafları değiştirecek. Ardından yeni yolcular kabinlere alınacak. Her yolcuya 6 yataklık bir ranza sistemi içinde kurulacak kabinleri uçuşlarda yalnızca bir kez kiralama hakkı tanınacak.