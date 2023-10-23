Hastaneler sığınak haline döndü

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Filistinliler okullara ve hastanelere sığınıyor. Gazze'de hastaneler sadece yaralılarla değil, saldırılardan korunmak için hastaneye sığınanlarla da dolu

Kimi hastaneye kimi ise okula sığındı. Amaçları İsrail'in yoğun saldırıları sürerken hayatta kalabilmek.

Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri İsrail'in hava saldırılarında yaralanan Filistinlilerle dolup taşıyor.

Koridorlarında ise evlerini terk ederek hastaneye sığınanlar yaşıyor. Bazılarının evi saldırılarda yıkılmış, kalacak hiçbir yerleri yok.

Bazıları ise güvenli olduğunu düşünerek hastanede kalmaya başlamış

İSRAİL'DEN HASTANEYİ TAHLİYE EDİN ÇAĞRISI

Ancak İsrail, Kudüs Hastanesi'nin de derhal tahliye edilmesi yönünde uyarı yaptı.

Filistin Kızılay'ı yaklaşık 500 hastanın tedavi gördüğü hastaneyi tahliye etmenin "mümkün olmadığını" açıkladı.

Han Yunus'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın yönetiminde bulunan okul da çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Gazzeliler saldırılardan korunmak için bu okula sığınmış durumda.

Yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli daha güvenli olduğu gerekçesiyle okulda yaşam mücadelesi veriyor.

Ancak İsrail son olarak okul yakınlarındaki yerleşim yerlerini hedef aldı. Vurulan bölgede büyük hasar meydana geldi. Filistinliler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu.

