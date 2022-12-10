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Hastanedeki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı

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Almanya'da yaşlı bir kadın ilginç bir sebepten tutuklandı. Adı açıklanmayan kadın, hastanede aynı odada kaldığı bir kişinin solunum cihazını çıkardığı ses nedeniyle kapattığını söyledi

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Hastanedeki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı
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Pes dedirten olay, Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim'da salı akşamı meydana geldi. Mannheim savcılığı ve polisinin dün yaptığı ortak açıklamaya göre zanlı, "gelen sesten rahatsız olduğu için" 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattı.
Hastane personeli bunun ardından duruma müdahale edip hastaya oksijen verilmesinin hayati önem arz ettiğini iletti. 
'CİNAYETE TEŞEBBÜSTEN' YARGILANIYOR
Ancak ilerleyen saatlerde yaşlı kadın ventilatöre bir kez daha müdahale etti.
72 yaşındaki zanlı, cinayete teşebbüsten yargılanıyor.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; yetkililer, solunum cihazı kapatılan hastanın yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğünü bildirdi.
Hayati tehlikesi bulunmayan hastanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
 
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