Hastanede yıllarca içme suyu yerine tuvalet suyu içirmişler

Japonya'da ortalığı ayağa kaldıracak bir hata ortaya çıktı. Bir hastanede doktorlar ve hastaların tam 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içmek ve ellerini yıkamak için kullandığı ortaya çıktı



Japonya'nın Suita kentinde yer alan Osaka Üniversitesi Hastanesi'nde mide bulandıran bir hata ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre doktorlar ve hastaların yaklaşık 30 yıl boyunca pis su giderinden gelen suyun içme suyu olarak kullandığı belirtildi. Skandal, geçen ay tuvalete bazı musluk suyu borularının bağlı olduğu keşfedildi.

Yerel bir medya kuruluşunun haberine göre, hastane 20 Ekim'de bazı boruların yanlış bağlandı. Ancak, binada yapılan daha fazla inceleme, yaklaşık 120 musluğun tuvalet borularına bağlı olduğunu ortaya çıkardı.

YILLARCA FARK EDİLMEDİ

Muslukların hastanenin açıldığı 1993 yılından beri değiştirilmediği ve yaklaşık 30 yıl boyunca pis su giderinden gelen suyun içme suyu olarak kullanıldığı aktarıldı. Tüm bu süre boyunca hastane personeli ve hastaların, güvenli olmayan tuvalet suyunu bilmeden içtiği el yıkamak ve gargara yapmak için kullandığı belirtildi.

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Bununla birlikte Osaka Üniversitesi, konuyu araştırdığını ve su kalitesinin kontrol edildiğini açıkladı. Hatanın en kısa sürede düzeltileceği bildirildi.

Diğer taraftan, hastanenin suyuna ilişkin daha önce tutulan raporlar, hastanenin haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini gösterdi.

Osaka Üniversitesi Hastanesi'nin başkan yardımcısı Kazuhiko Nakatani düzenlediği basın toplantısında, "İleri düzey tıbbi bakım sağlayan üniversite hastanesinin endişeye yol açmasından dolayı çok üzgünüm" diyerek özür diledi.

