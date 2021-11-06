Hastane çalışanından korkunç itiraf!

İngiltere’de bir hastane çalışanı, 1987’de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020’ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti

İngiltere'de 1987 yılından bu yana yaşanan olaylar mide bulandırdı. Günümüzde davası görülen olayla ilgili zanlının yaptığı itiraflar adeta kan dondurdu.

67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, iki kadını öldürdüğünü ve kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cansız bedenine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller’ın öldürdüğü kadınlar WendyKnell ve Caroline Pierce’ti.

Fuller daha önce de 12 yıl boyunca İngiltere’nin Kent şehrindeki iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda bulunduğunu kabul etmişti.

Konu hakkında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı PritiPatel “Bu şok edici bir dosya. İşlenen suçların mide bulandırıcı özelliği anlaşılır bir şekilde kamuoyunda kaygı ve tiksintiye yol açacaktır” dedi ve ekledi:

“30 yıl önce vahşice katledilen iki genç kadını, WendyKnell ve Caroline Pierce’ı anmak istiyorum.”

Fuller’ın çalıştığı TunbridgeWells Hastanesi yönetiminin başkanı Miles Scott, yönetimin David Fuller’ın işlediği suçlar karşısında şok olduğunu açıkladı.

Scott “Ama daha da önemlisi, bu korkunç suçların mağdurları olan kişilerin ailelerinden özür dilemek istiyorum” dedi ve ekledi:

“Morgumuzun bugün güvenli olduğundan eminim. Fakat bu olaydan çıkarılabilecek tüm dersleri çıkarmayı istiyoruz.”

Fuller dava öncesinde 51 ayrı suçu kabul etmişti. Bunlar iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.

Fuller’ın öldürdüğü Knell’in ailesi “Başkalarına zarar veremeyecek bir konumda olacağını bilmek iyi” dedi.

Fuller’ın cezasının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı.

Soruşturmayı yürüten ekip DNA testi teknolojisindeki ilerlemeler ve 2,5 milyon sterlin tutan dev bir polis operasyonu sayesinde Fuller’ın suçlarını açığa çıkardıklarını açıkladı.

Fuller’ın tükürüğü ve diğer DNA’larının Knell’in yatağı, havlusu ve vücudunda bulundu.Spermine ise Pierce’ın taytında rastlandı.

Bu tayt kaybolmasından üç hafta sonra, Pierce’ın cesedi su dolu bir hendekte bulunduğunda üzerindeki tek kıyafetti.

Fuller’ın tutuklanmasından sonra evinde yapılan aramada çocukların uygunsuz görüntüleri ve şiddetli pornografik görüntüleri içeren milyonlarca dosyayı hard diskler, disketler, DVD’ler ve hafıza kartlarında tuttuğu ortaya çıktı.

Bir gardırobun içindeki bir komodinin arkasına yapıştırılmış şekilde bulunan hard disklerde Fuller’ın kendisini cesetleri istismar ederken çektiği görüntüler de bulundu.

