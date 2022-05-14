Hapse atılan kediye rekor tazminat

ABD'de yaşayan bir kadın, bir başkasının mülküne izinsiz girdiği gerekçesiyle "hapsedilen" kedisi Miska için verdiği üç yıllık mücadelenin sonunda 125 bin dolar tazminat kazandı





ABD’nin Washington eyaletine bağlı Bellevue kentinde Anna Danieli’nin kedisi Miska (12) hakkında 30 şikayet yapıldı. Mülklere izinsiz girmesi ve diğer kedilere saldırması nedeniyle sahibine en az 30 bin dolar ceza kesildi. Miska yakalandı, sahibinden alındı ve 2019’da demir bir kafese konularak hapsedildi. Ancak Danieli kedisinin peşini bırakmadı. Yerel yönetime dava açtı.

O davada 125 bin dolar tazminat kazandı. Zira evcil hayvanların kentte dolaşmasını yasaklayan bir yasa yok. Danieli, “Kedim sadece kediliğini yaptığı için hapsedildi, benden alındı. Umarım bu karar herkese ders olur” dedi.

