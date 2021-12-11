Hamile ablasının kafasını kesip selfie çekti

Hindistan'da bir genç, annesinin yardımı ile hamile olan ablasının kafasını keserek selfie çektirdi. Gencin ablasının kafasını kesmesinin nedeni olarak ise kendilerinin onay vermediği biriyle evlenmesi olduğu iddia edildi





Güney Asya ülkesi Hindistan'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 ya da 18 yaşında olduğu açıklanan bir genç, 19 yaşındaki hamile ablasının başını orakla kesip, kesilen kafasıyla bir geçit töreninde selfie için poz verdi.

Hem saldırgan genç hem de annesi, bu saldırının ardından polis tarafından tutuklandı.

Kirti Thore isimli genç kız, kardeşi ve annesinin ziyarete geldiği evinde öldürüldü.

Polis Komiser Yardımcısı Kailash Prajapati, annesinin genç kızın bacaklarını tutarken erkek kardeşinin ona orakla arkadan saldırdığını söyledi. Daha sonra da orakla başını kesti.

Olayın yaşandığı anları tarif eden Prajapati, "Kirti'nin kocası hasta bir şekilde evde yatıyordu. Düşen mutfak eşyalarının sesini duyarak uyandı ve mutfağa koştu. Genç çocuk onu da öldürmeye çalıştı ama o kaçarak canını kurtardı. Sonrasında ise genç çocuk ablasının kafasını eline alarak evden çıktı."



