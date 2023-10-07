banner913
banner932
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
12 0
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
6 0
 
Kişmir’in davası ertelendi
Kişmir’in davası ertelendi
19 0
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
87 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
81 0
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
Polisiye olaylar... Uyuşturucudan 5 tutuklama
22 0
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
BASIN-SEN Başkanı Kişmir’in davası 27 Ekim’e ertelendi
63 0
banner964

Hamas'tan İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu!

banner476

20 dakikada 5 bin roket... İsrail "savaş alarmı" verdi!

banner974
Hamas'tan İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu!
banner971

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), roket yağmurunun bir kişinin ölümüne ve en az üç kişinin yaralanmasına yol açmasından kısa bir süre sonra, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'den çok sayıda militanın İsrail topraklarına girdiğini söyledi.

 

Roket saldırısının sorumluluğunu Filistinli grup Hamas üstlendi. Roketler Cumartesi sabahı yerel saatle sabah 6.30 civarında (23.30 ET) ateşlendi; bu sırada çoğu İsrailli muhtemelen uyuyordu.

Netanyahu'nun ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Tel Aviv'deki İsrail Savunma Kuvvetleri karargahında güvenlik değerlendirmeleri yaptığını söyledi.

Kod adı: Aksa tufanı! İsrail-Filistin arasında şiddetli çatışma

Hamas askeri komutanı Muhammed Ed-Dayf, "El Aksa Fırtınası" operasyonunu duyuran ve Filistinli militan grubun "düşman mevzilerini, havaalanlarını ve askeri mevzilerini 5.000 roketle hedef aldığını" belirten bir mesaj yayımladı.

IDF, Gazze yakınlarında yaşayan İsraillileri evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

İSRAİL ORDUSU 'SAVAŞA HAZIR' KONUMA GETİRİLDİ
Kod adı: Aksa tufanı! İsrail-Filistin arasında şiddetli çatışma

İsrail ordusunun sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Son saatte Gazze'den İsrail topraklarına yoğun bir roket atışı başladı ve teröristler İsrail topraklarına birçok farklı yerden girdi. Bu saldırının arkasında bulunan Hamas, olayların sonuçlarına ve sorumluluğuna katlanacaktır' denildi.

İsrail ordusu, bu açıklamadan dakikalar sonra Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine yönelik bir operasyon başlattığını duyurd

Kod adı: Aksa tufanı! İsrail-Filistin arasında şiddetli çatışma

MDA, Gderot bölgesindeki Kfar Aviv'de 70'li yaşlarında bir kadının barajın ardından öldüğünü söyledi.

Kurtarma servisi, Aşkelon bölgesinde iki kişinin daha hafif yaralandığını, Yavne'de 20'li yaşlarında bir dördüncü kişinin ise şarapnel nedeniyle orta derecede yaralandığını söyledi.

YEDEK BİRLİKLERE SEFERBERLİK
Kod adı: Aksa tufanı! İsrail-Filistin arasında şiddetli çatışma

İsrail kabinesi de gelişmelerin arından toplanma kararı aldı. İsrail Savunma Bakanı ise yedek birliklerin seferber edilmesini onayladı

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.