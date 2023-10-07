Hamas'tan İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), roket yağmurunun bir kişinin ölümüne ve en az üç kişinin yaralanmasına yol açmasından kısa bir süre sonra, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'den çok sayıda militanın İsrail topraklarına girdiğini söyledi.