Hamas'tan İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), roket yağmurunun bir kişinin ölümüne ve en az üç kişinin yaralanmasına yol açmasından kısa bir süre sonra, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'den çok sayıda militanın İsrail topraklarına girdiğini söyledi.
Roket saldırısının sorumluluğunu Filistinli grup Hamas üstlendi. Roketler Cumartesi sabahı yerel saatle sabah 6.30 civarında (23.30 ET) ateşlendi; bu sırada çoğu İsrailli muhtemelen uyuyordu.
Netanyahu'nun ofisi, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Tel Aviv'deki İsrail Savunma Kuvvetleri karargahında güvenlik değerlendirmeleri yaptığını söyledi.
Hamas askeri komutanı Muhammed Ed-Dayf, "El Aksa Fırtınası" operasyonunu duyuran ve Filistinli militan grubun "düşman mevzilerini, havaalanlarını ve askeri mevzilerini 5.000 roketle hedef aldığını" belirten bir mesaj yayımladı.
IDF, Gazze yakınlarında yaşayan İsraillileri evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
İsrail ordusunun sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Son saatte Gazze'den İsrail topraklarına yoğun bir roket atışı başladı ve teröristler İsrail topraklarına birçok farklı yerden girdi. Bu saldırının arkasında bulunan Hamas, olayların sonuçlarına ve sorumluluğuna katlanacaktır' denildi.
İsrail ordusu, bu açıklamadan dakikalar sonra Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine yönelik bir operasyon başlattığını duyurd
MDA, Gderot bölgesindeki Kfar Aviv'de 70'li yaşlarında bir kadının barajın ardından öldüğünü söyledi.
Kurtarma servisi, Aşkelon bölgesinde iki kişinin daha hafif yaralandığını, Yavne'de 20'li yaşlarında bir dördüncü kişinin ise şarapnel nedeniyle orta derecede yaralandığını söyledi.
İsrail kabinesi de gelişmelerin arından toplanma kararı aldı. İsrail Savunma Bakanı ise yedek birliklerin seferber edilmesini onayladı