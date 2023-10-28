ABD’nin Lewiston kentinde 18 kişiyi öldüren saldırganı arama çalışmaları devam ediyor. Halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırıdan sorumlu tutulan Robert Card'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Card'ın saldırı anındaki fotoğrafları olaydan kısa süre sonra servis edildi. Yüzlerce polis Lewiston'da birçok noktayı kordon altına aldı. Card'ın olaydan sonra kaçtığı tahmin edilen SUV tipi bir araç, deniz kenarında park edilmiş halde bulundu. Saldırganın üzerine kayıtlı üç adet deniz taşıtı olduğu tespit edildi.

Halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılırken, eğitime ara verilen kentte gün boyunca sessizlik hakimdi. Saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğuna yönelik uyarı yapıldı.

ABD ORDUSUNDA EĞİTİM ALDI

Maine eyaleti ordu kayıtlarında 40 yaşındaki Card'ın 2002 yılında "ABD Ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği" bilgilerine yer verilirken, ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.

Maine Üniversitesinde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında, zanlının "Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri" olduğu kaydedildi. Ayrıca akıl sağlığı sorunları yaşadığı ve yazın 2 hafta bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi.

