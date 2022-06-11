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Güney Sudan'da bir çocuğu öldüren sığır tutuklandı

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Güney Sudan'da bir çocuğu öldüren sığır tutuklandı
 
 
Bir koçun cinayet sebebiyle askeri kampta üç yıla mahkum edilmesinden sadece günler sonra, bir sığırın 12 yaşındaki erkek çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla harekete geçen Güney Sudan polisi, iri kıyım hayvanı sahibiyle birlikte gözaltına aldı.
Polis, geçen hafta bir akşam, bir çiftlik yakınlarında dolanan boğanın çocuğa saldırarak anında öldürdüğünü açıkladı. Hayvan, Doğu Afrika ülkesinin merkezindeki Lakes Eyaleti'nde saban sürüyordu.
Polis sözcüsü emniyet amiri Elijah Mabor yerel basına verdiği demeçte, "Boğa şu anda Rumbek Merkez İlçesi'ndeki bir polis karakolunda tutuklu" dedi: 
Aynı eyalette bir koçun 45 yaşındaki bir kadını öldürmesinin üzerinden henüz bir ay geçmemişken bu saldırı gerçekleşti. Mabor, koçun Adhieu Chaping'in kaburgalarına defalarca vurmasından sonra, kadının yaralarına yenik düştüğünü ifade etmişti.
Söz konusu saldırı sonrası koç çabucak yakalanarak tutuklanmıştı.
Sözcü o dönem, "Sahibi masum [ama] suçun faili olduğu için koç tutuklanmayı hak ediyor" demişti.
Eyalet yasalarına göre, bir kişiyi öldüren herhangi bir evcil hayvan, otomatik olarak kurbanın ailesine tazminat olarak veriliyor. Dolayısıyla koç, üç yıllık cezasını tamamladıktan sonra Chaping'in ailesine teslim edilecek.
 
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