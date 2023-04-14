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Güney Kore, gençlere sosyalleşmeleri için aylık 490 dolar verecek

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Güney Kore hükümeti gençler arasında pandemiye dönüşen “asosyalliği” aşmak için çeşitli adımları hayata geçiriyor

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Güney Kore, gençlere sosyalleşmeleri için aylık 490 dolar verecek
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Güney Kore'de hükümet, gençlerin dışarı çıkıp sosyalleşmesi için harekete geçti.
Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı, salı günü kabinede kabul edilen kararla, “içine kapalı” gençlerin evden çıkmasını sağlamak için binlerce dolar harcanacağını açıkladı. Plana göre, 9-24 yaş arası “asosyal” gençlerin eğitimi, meslek danışmanlığı ve sağlık desteği için bütçe ayrılacak.
Hükümet bu adımla ülkede “hikikomori” olarak anılan ve gençler arasında pandemiye dönüşen “asosyalliği” aşmayı amaçlıyor. Plan kapsamında şartları karşılayan gençlere bazı ayrıcalıklar ve yaşam masraflarını karşılamaları için ayda 490 dolar (9500 TL) harçlık da verilecek.
Bakanlık, evden çıkmayan gençlerin sosyal hayata katılımı için desteği sürdüreceğini vurguladı.
Güney Kore'de doğum oranlarının hızla düşmesi ve çalışan nüfusun azalması hükümeti alarm durumuna geçirmişti. Ülkenin 2044'e kadar dünyanın en yaşlı nüfusa sahip yerlerinden biri olacağı tahmin ediliyor.
Hükümet daha önce de çocuk sahibi olmayı teşvik eden adımlar atmıştı.
 
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