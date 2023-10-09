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Güney Kıbrıs’tan İsrail'e saldırılara kınama

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Rum lider Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le dayanışma içinde olduğunu ve İsrail’in meşru müdafaa hakkını desteklediğini belirtti

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Güney Kıbrıs’tan İsrail'e saldırılara kınama
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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından, Güney Kıbrıs’ın bu saldırıları kınadığı haber verildi.
Güney Kıbrıs'ın İsrail'e yönelik saldırıları kınadığını yazan Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in "X" platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e yönelik gerçekleştirilen ve sivil kayıpların yaşanmasıyla sonuçlanan korkunç terör saldırılarını kınadığını iletti.
Hristodulidis, X platformunda yer alan paylaşımında, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le dayanışma içinde olduğunu ve İsrail’in meşru müdafaa hakkını desteklediğini de belirtti.
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’le telefonda görüştüğünü ve kendisine terör saldırılarını kınadıklarını söylediğini ifade etti.
Kombos, “X” platformu aracılığıyla yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin bu durumdan etkilenen herkesle birlikte olduğunu, aynı zamanda İsrail’le dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.
 
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