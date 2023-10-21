Günde tam 10 bin kalori alıyor

İngiltere’nin en şişman adamı olarak bilinen ve tam 298 kilo ağırlığında olan bir adam, acilen önlem almadığı takdirde ölmekten korkuyor

İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan 33 yaşındaki Jason Holton, yüksek kilosu nedeniyle tam 8 yıldır evden çıkamıyor. Günde 10 bin kalorilik yiyecek tüketen Holton, özel olarak güçlendirilmiş mobilyalarla donatılmış ve kendisi için özel olarak inşa edilmiş bir belediye bungalovunda yaşıyor.

2020 yılında geçirdiği bir rahatsızlığın ardından evde yere yığıldı ve 30’dan fazla itfaiyeci ve mühendisten oluşan bir ekip tarafından annesinin üçüncü kattaki dairesinden vinçle hava yoluyla taşınmak zorunda kaldı.

Sağlık durumu gitgide kötüye giden ve önlem alınmazsa iki yıl içinde öleceğini düşünen Holton, iştahı bastırdığı ve insanların zayıflamasına yardımcı olduğu kanıtlanmış olan bir ilacın kendisine uygulanmasını istiyor.

Geçen ay İngilizler, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) “kontrollü ve sınırlı” bir şekilde sunduğu kilo yönetimi ilacına erişmeye başladı.

