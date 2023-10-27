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Gözleri kanatan virüs tespit edildi: Salgın korkusu başladı

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Her 10 kişiden 4'ünü öldüren bir virüs türü tespit edildi

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Gözleri kanatan virüs tespit edildi: Salgın korkusu başladı
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Fransa tarihinde korkunç bir ilk yaşandı… Ülkede ilk kez “göz kanatan” virüs tespit edildi. Fransız yetkililer İspanya sınırında yapılan testler sonucunda virüsün tespit edildiğini duyurdu.

Virüsün bulaştığı her 10 kişiden 4’ünün ölümüne sebep olan hastalığın detayları da paylaşıldı. Ebola virüsünün akrabası olduğu bilinen virüsün Afrika, Orta Doğu, Asya ve Balkanlarda görüldüğü de aktarıldı.
BELİRTİLER EBOLA’YA BENZİYOR

Kırım Kongo kanamalı virüsünü taşıyan kenelerden hastalığın bulaştığı kaydedildi. Uzmanlar küresel ısınma ile birlikte bu kenenin Kuzey Avrupa’ya da yayılabileceğini belirtti. Ebola’ya benzer belirtiler gösteren hastalıkta kas ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma öne çıkıyor. Öte yandan burun ve gözde kanamalar da meydana gelebiliyor.

Bir aşısı olmayan hastalıkta doktorlar öncelikli olarak hastayı hayatta tutmaya çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre hastalığın bulaştığı her 10 kişiden 4’ü ölüyor.

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