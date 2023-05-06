Gizli denizaltı planları tuvalette çıktı

İngiltere’nin 1.6 milyar dolarlık gizli denizaltı planları bar tuvaletinde bulundu

Kraliyet Donanması’nın en yeni nükleer enerjili denizaltısı için torpido mekanizmasının planları bir bardaki tuvalette yerde bulundu. İngiltere Kraliyet Donanması olayla ilgili soruşturma başlattı.

Astute sınıfı bir gemi olan HMS Anson ile ilgili dosyalar İngiltere’nin kuzeyindeki liman kenti Barrow-in-Furness’teki bir barda bulundu.

The Sun’ın haberine göre, donanma gemilerinin inşa edildiği tersanesinden çok uzakta olmayan bir barda belgeleri gördüğünü iddia eden bir kaynak, “Oldukça hareketli bir geceydi. Bar, rıhtımdan gelen askeri ve sivil insanlarla doluydu.” diye konuştu.

Kaynak, “Tuvalete girdim ve planlar kordonla birlikte hücrenin zemininde yatıyordu. Onları herkes bulmuş olabilir” dedi.

Dosyaların, denizaltının “torpido kapaklarını, yönlendirmeyi ve kaldırma kuvvetini kontrol eden” hidroliğinin bir tanımını içerdiği bildiriliyor.

