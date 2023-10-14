Gazze’ye ölüm ablukası

İsrail, Gazze’deki evleri bombalıyor. Saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybetti, 3 bin 300 İsrailli yaralandı. İsrail'in saldırılarında ise Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 612 kişi yaralandı

İsrail-Hamas savaşında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.Filistin Sağlık Bakanlığı ise, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurdu.İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı. Yoğun bombardımanı sürdüren İsrail aynı zamanda Gazze`ye top mermileriyle de saldırıyor.İsrail`in, Deyr El-Belah bölgesine düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaşamını yitirdi.Han Yunus`ta aynı aileden 7`si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.Hamas, İsrail`in Gazze`deki Nusayrat mülteci kampına düzenlendiği saldırıda da 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İsrail ordusu önceki gün Gazze’de Hamas’ın kullandığını belirttiği tüneller, askeri tesisler, üst düzey yetkililerin evleri ve silah depoları dahil olmak üzere 750 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.