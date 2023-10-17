İsrail'in bombardımanı yoğunlaştıkça Gazze'de insani dram derinleşiyor. Morglar ve hastaneler dolup taşıyor. Ölen ve yaralanan çocukların sayısı hızla artıyor. Hastaneler yaralılara müdahale etmekte zorlanıyor. Elektrik, su ve yiyecek sıkıntısı giderek artıyor. İsrail bombardımanında yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan Gazzeliler çaresizlik içinde

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 2 bin 750 oldu.Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze’de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi. Buna göre, 7 Ekim’den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10’uncu gününde Gazze’deki toplam can kaybı 2 bin 750’ye, yaralı sayısı da 9 bin 700’e yükseldi.İsrail ordusunun, önceki gece boyunca Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi.Hava saldırılarında özellikle ana yolların hedef alındığına dikkati çektiği belirtildi.Gazze’deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi’nde İsrail uçaklarının hedefi oldu. İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.Gazze İçişleri Bakanlığı enkaz altında binden fazla kişinin olduğunu açıkladı.Durumun insani ve çevresel bir felakete doğru gittiği belirtildi.İsrail'in güneyi de gece boyunca Hamas saldırılarının hedefindeydi. Tel Aviv ve Aşkelon semalarından patlama sesleri yükseldi. Demir Kubbe Hamas'ın attığı roketleri havada imha etti. Bat Yam ve Aşkelon'a düşen roketler maddi hasara neden oldu.İsrail'in bombardımanı yoğunlaştıkça Gazze'de insani dram derinleşiyor. Morglar ve hastaneler dolup taşıyor. Ölen ve yaralanan çocukların sayısı hızla artıyor.Hastaneler yaralılara müdahale etmekte zorlanıyor. Elektrik, su ve yiyecek sıkıntısı giderek artıyor. İsrail bombardımanında yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan Gazzeliler çaresizlik içinde.Çatışmaların karşı tarafı İsrail'deyse Hamas'ın rehin aldığı kişilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Roket saldırılarının sürdüğü İsrail kentlerinde panik ve korku havası hakim.Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ederken dünya kamuoyu İsrail'in kara harekatına odaklanmış durumda. Harekatın ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.