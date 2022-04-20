G7, AB ve NATO liderlerinden Rusya'ya 'ek yaptırım' mesajı

İtalya Başbakanı Draghi, G7, AB ve NATO üyesi ülkelerin liderleriyle Ukrayna'yı görüştü. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, liderlerin ek yaptırımlar da dahil olmak üzere Kremlin üzerindeki baskının artırılması konusunda fikir birliğinde olduğu belirtildi

G7, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeleri liderlerinin, Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya yönelik ek yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Moskova'nın uluslararası izolasyonunun artırılması konusunda görüş birliğinde olduğu bildirildi.



İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Mario Draghi’nin ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün öğleden sonra video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeleri değerlendiren liderlerin düşmanlıkların uzamasına ilişkin güçlü endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, halkın çektiği acılara son vermek için bir an önce ateşkese ulaşma ihtiyacı vurgulandı.

Liderlerin, Ukrayna'ya bütçe başta olmak üzere tüm boyutlarıyla destek konusunda yakın koordinasyonun önemini teyit ettiği kaydedildi.



Açıklamada, "Ek yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere Kremlin üzerindeki baskının artırılması ve Moskova'nın uluslararası izolasyonun genişletilmesi gereksinimi konusunda geniş fikir birliği belirtildi" denildi.

Açıklamada ayrıca enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik ortak taahhüt vurgulanırken, bunun Rus kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacağına dikkat çekildi.