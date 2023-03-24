banner913
banner932
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
6 0
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
5 0
 
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
11 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
10 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
23 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
27 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
24 0
banner915

Fransa’da hayat durdu

banner476

Fransa grevde: İşçiler elektrikleri kesti, havalimanına girişi kapattı Paris'te enerji sektörü çalışanları emeklilik reformunu destekleyen belediyenin elektriğini kesti

banner825
Fransa’da hayat durdu
banner931
Fransa’da dün ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9’uncusu düzenlendi.
Tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, Paris Charles De Gaulle (CDG) Havalimanı’nın girişini kapattı.
Greve giden enerji sektörü çalışanları da, reforma destek veren Paris 6 Belediyesi’nin elektriğini kesti.
Göstericiler, Paris’teki büyük tren garlarından Gare de Lyon’u bastı ve tren seferlerini engelledi.
Ayrıca ülkenin resmi demir yolu işletmesi SNCF’teki çalışanların en az yüzde 25’i grevlere destek için iş bıraktı.
LİSE VE ÜNİVERSİTELER DE EYLEMDE
Öte yandan Paris, Lyon, Saint-Etienne, Roubaix ve Nanterre’deki öğrenciler, çok sayıda üniversitede eylem yaptı. Ülkedeki öğretmenlerin yüzde 50’si grevlere katılırken Paris ve çevresinde de 40’tan fazla lisede öğrenciler eyleme başladı.
Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti. Grevler kapsamında Paris’teki müzeler ziyarete kapatıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris’teki Orly Havalimanı’nda uçuşların yüzde 30’unun bugün ve ertesi gün için iptal edilmesini istedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.