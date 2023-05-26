Fransa’da çocuklara internet kısıtlaması

Fransız Senatosu 15 yaş altındakilere internet kullanımını kısıtlayan tasarıyı onayladı

Fransız Senatosu, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Senato, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını görüştü.

Oturumda kabul edilen tasarıda, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılıyor.

Buna göre, platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek.

Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Tasarıyla sosyal medya platformları, sosyal medya üzerindeki zorbalığa karşı önlem amaçlı mesajlar yayımlayacak.

Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

Tasarı, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat.

Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonuna (CNIL) göre, Fransa'da 10-14 yaş aralığındaki çocukların yüzde 82'si, velilerinin izni olmadan internet kullanıyor.

CNİL'in 2021'deki araştırmasına göre ise ülkede ilk kez bir sosyal medya platformuna kaydolma yaşı 8'e kadar düştü.​​​​​​​

