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Fransa'da sinek paniği

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Fransa'da kaplan sivrisinekleri paniği yaşanıyor. Zira dang humması, chikungunya ve Zika virüslerini taşıdığı bilinen bu sinekler Kuzey Avrupa'da hızla ilerliyor. Harekete geçen yetkililer sinekleri öldürmek için bölgeleri ilaçlıyor

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Fransa'da sinek paniği
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Fransa'da kaplan sivrisineği için alarm verilmiş durumda. Başkent Paris'te bu sineğin ağaçlık alanlar, yeşil alanlar ve sivrisineklerin üreyebileceği tüm noktalar ilaçlanacağı için bazı yolları kapatılacak. İnsanların bu işlemin yapılacağı Perşembe günü sokağa çıkmamaları istenecek.
ÖLÜMCÜL HASTALIK TAŞIYOR
Kuzey Avrupa'da yayılan bu sineğin getirdiği sağlık sorunları Güneydoğu Asya'daki tropik şehirlerde hayli sık yaşanıyor. Dang humması, chikungunya ve Zika virüslerini  taşıyan sivrisinek Avrupa'da da yayılıyor.
Fransız yetkililer 12 milyon insanın yaşadığı Paris'te bu sinek kaynaklı virüs bulaşma zincirini kırmaya çalışıyor.
 
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