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Fatih’in portresinde önemli detay

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Fatih Sultan Mehmet’in İtalyan ressam Gentile Bellini’ye sipariş ettiği ve Londra’nın Victoria ve Albert Müzesi’nin en önemli eserleri arasında yer alan ünlü portresinin üzerinde Latince ‘Dünyanın fatihi’ yazıyor

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Fatih’in portresinde önemli detay
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İtalyan ressam Gentile Bellini’nin ‘Sultan II. Mehmet’ isimli portresine ilişkin detayları ve tablonun hikayesi, eserin sergilendiği Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’nin (VA) açıklamaları ile eseri envanterinde bulunduran Ulusal Galeri’nin yetkililerinden edinilen bilgilere dayanarak derlendi.
Osmanlı’nın Venedik’ten hem resimde hem de heykelde başarılı bir sanatçı istemesi üzerine İstanbul’a gönderilen Gentile Bellini, 1479’da başladığı yolculuğunu 1481’in ilk aylarında bitirdi.
Fatih’in yalnızca portresini değil kabartmalı bronz madalyonunu da yapan Bellini, İstanbul’da bulunduğu sırada dönemin Osmanlı vatandaşlarını, manzaralarını ve kıyafetlerini de resmetti.
Bugün tüm detayları bilinmese ve sanat eleştirmenlerinin eleştirdiği noktaları olsa da portre, o dönem için modern sayılacak bir çizimi özelliğini taşıyor.
 
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