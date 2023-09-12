Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye yükseldi

Fas İçişleri Bakanlığı, dün akşam 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem sonucu can kaybının 2 bin 862'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 562'ye çıktığı belirtildi.
-Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.
İçişleri Bakanlığı, bugün daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 681 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 501 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.