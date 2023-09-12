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Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye yükseldi

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Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 862'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldiği bildirildi.

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Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye yükseldi
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Fas İçişleri Bakanlığı, dün akşam 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
 
Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem sonucu can kaybının 2 bin 862'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 562'ye çıktığı belirtildi.
 
-Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

 Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

 İçişleri Bakanlığı, bugün daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 681 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 501 kişinin yaralandığını bildirmişti.


 
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