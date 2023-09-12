Fas'ta zamana karşı yarış

Fas’ta Cuma günü meydana gelen depremin ardından, enkaz altındakilere ulaşmak için zamana karşı yarış sürerken, resmi sayılara göre en az 2.122 kişi ölürken, çoğu ağır 2.421 kişi de yaralandı

Ülkede son 60 yılda yaşanan en ölümcül sarsıntı olan geçen Cuma günkü deprem, Marakeş kentinin güneyindeki dağlık bölgelerde bulunan köyleri vurdu.Resmi sayılara göre en az 2.122 kişi ölürken, çoğu ağır 2.421 kişi de yaralandı.7 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle binalar çöktü, yollar ulaşıma kapandı ve deprem ülkenin kuzey kıyısı gibi uzak noktalarda bile binaları salladı.UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Marakeş’in eski kent bölümü de hasar aldı.Fas Kralı 6. Muhammed üç günlük ulusal yas ilan etti.Saraydan yapılan açıklamada, kan bankası, su, gıda, çadır ve battaniye stoklarının artırılması için sivil savunma birliklerinin konuşlandırıldığı açıklandı.Ancak açıklamada, en büyük hasarı alan bazı uzak yerlere depremden saatler sonra ulaşmanın mümkün olmadığı da kabul edildi.Deprem nedeniyle kopan kayalar, sarsıntıdan en ağır hasarı alan yerlerin bulunduğu Atlas Dağları’na giden yolların bir kısmını kapattı.Marakeş’in 55 kilometre güneyinde, dağların içindeki bir vadide bulunan küçük Amizmiz kasabasında birçok bina yerle bir oldu.Kasabadaki hastane boş ve girilmesi tehlikeli olduğu söyleniyor. Hastalar, çadırlarda tedavi edilmeye çalışılıyor.Adının açıklanmasını istemeyen bir hastane yetkilisi, Cumartesi günü 100 dolayında cesedin getirildiğini söyledi.Yetkili “Ağladım çünkü çok ölen vardı, özellikle de küçük çocuklar. Depremden beri hiç uyumadım. Hiç birimiz uyumadık” dedi.Fas’a uluslararası yardım teklifleri de hızla artıyor.TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız" mesajı verdi.İngiltere, Fas yönetiminin acil durum görevlileri, kurtarma uzmanları, arama köpekleri ve ekipmanlarından oluşan ekiplerin gelişini kabul ettiğini duyurdu.İspanya ve Katar da resmi yardım istekleri aldıklarını ve arama kurtarma ekipleri yollayacaklarını belirtti.Fransa da yardıma hazır olunduğunu ve Fas’tan resmi isteğin gelmesini beklediklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Yardımı istedikleri an gönderilecek” dedi.