Evlilikleri kurtaracak “aşk hapı” geliyor

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Anna Machin, "aşk haplarının" birkaç yıl içinde kullanılabileceğini belirtti



Evrimsel antropolog Machin, yaptığı konuşmada, bir kişinin aşık olmasını ve çiftlerin birbirlerinin tekrar sevmesini sağlayacak hapların ufukta olduğunu ifade etti.

Machin, aşkın arkasında insan beyninde oksitosin, serotonin, dopamin ve beta endorfin kimyasallarının olduğunu söyledi. Uzmana göre bir kişi aşık olduğunda bu kimyasalların bir karışımı salınıyor. Böylece insanın düşünceleri, davranışları ve duyguları değişiyor.

Sarılma hormonu olarak bilinen oksitosin, bir kişinin kendisine ket vurmasını azaltıyor. Dopamin, insanların iyi hissetmesine yol açan ödül hormonuna deniyor.

Serotonin mutluluk ve canlılık sağlarken beta endorfin afyon görevi görüyor.

Machin, bilim camiasının elindeki beyindeki kimyasallarla ilgili bilginin, bir kişinin aşkı bulmasını veya partnerine aşık kalmasını sağlamasına yeteceğini savunuyor.

Bu sektörde çok fazla para kazanılabileceğine dikkat çeken araştırmacı, 3-5 yıl içinde “aşk iksirinin” kullanıma sunulabileceğini kaydetti.

Machin, bu hapların muhtemelen oksitosin gibi 4 kimyasalın veya MDMA gibi bunlardan birinin salınımını sağlayan uyuşturuculara benzeyeceğini belirtti. MDMA, serotoninin salınmasına yarıyor.

“Oksitosin, insanların flörtleşirken daha özgüvenli hissetmesine ve aşık olmasına yaradığı için şirketler arasında şu anda çok popüler” diyen Machin, kimyasalın 10 yıl içinde kullanılabileceğine dikkat çekti.

