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Evlat edinmeye çalıştığı bebeği öldürdü

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İngiltere'de 38 yaşındaki bir kadın evlat edinmeye çalıştığı 13 aylık bir bebeği öldürdü. İngiltere'nin gündemine oturan üvey anne, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Evlat edinmeye çalıştığı bebeği öldürdü

İngiltere, evlat edinme sürecinde olduğu bebeği öldüren kadını konuşuyor. Kan donduran olay İngiltere'nin Cumbria bölgesinde yaşandı. James Corkill isimli kimsesiz bebek Cumbria'daki yetkililer tarafından 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirildi.
Ancak adli tıptan gelen sonuç farklıydı. 13 aylık James'in ölümüne neden olan güçlü bir beyin sarsıntısı ve travmaydı. Üvey anne duruşmaya bir gün kala polise gerçeği anlattı. Laura Castle, bebek ağlamasın diye kucağına alıp sert şekilde sarsmış, koltuğun kolçaklarına vurmuştu.
Suçunu itiraf eden üvey anne 13 aylık küçük James'i öldürmekten suçlu bulundu ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bebek, beş ay sonra ilk doğum gününden kısa bir süre sonra, kafa travması sonucu öldü.
Üvey anne başlangıçta ailesine, arkadaşlarına ve polise bebeğin koltuktan düşüp başını sehpaya çarptığını söyledi. Üvey anne polisteki ifadesinde, "Bebek bezlerini sehpa çekmecesine koymak için uzandım. O sırada bebek yere düştü. Kucağıma aldığımda nefesi kesilmişti" dedi.
 
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