banner913
banner932
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
Ali Sarıkaya, Top Model Of Universe’de KKTC’yi temsil edecek
3 0
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak isteniyor
9 0
 
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
114 0
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
Devletin zirvesinden “Günsel” çıkarması
19 0
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
Hindistan'da 58 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısı 78 yaşında yakalandı
19 0
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
Kıbrıs Türk toplumuna 31,7 milyon avro destek yardımı
25 0
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
Libya'da sel felaketi: 3 binden fazla ölü, 7 bin kayıp
16 0
banner964

Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı

banner476

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan 28 yaşındaki Shannon Lane artan ev kirası üzerine ilginç bir yola başvurdu. Aylık kirası 1000 sterlini ( yaklaşık 33 bin 406 TL) aşan Lee çareyi bir tekneye taşınmakta buldu.

banner974
Evinden ayrılıp teknede yaşamaya başladı
banner971

İngiltere’nin Londra şehrinde tek odalı bir apartman dairesinde yaşayan 28 yaşındaki Shannon Lane, ev sahibinin aylık kirasını 950 sterlinden (yaklaşık 31 bin 739 TL) 1.020 sterline (yaklaşık 34 bin 78 TL) çıkartması üzerine taşınmaya karar verdi. Apartman yaşamına son veren Lane, teknesine kamu hizmetleri de dahil olmak üzere aylık 350 sterlin (yaklaşık 11 bin 692 TL) ödüyor.

2

KANALDA YAŞIYOR

1

Londra’nın Notting Hill ve Mile End mahalleleri arasında satın aldığı 1.8 metrelik teknesine taşınan Lane, “Gözlerimi açtığımda kendimi Londra’da kanalındaki bir teknenin içinde buldum. Böyle bir planım hiç yoktu. Aylık 350 sterline tekne kredisi ve elektrik, su ile gaz masraflarını ödüyorum. Londra'nın kanallarında benim yaşımdaki birçok insan yaşıyor ve tekne hayatına alışmamda bana yardımcı oldular” dedi.

kapak1

Satın aldığı teknesinin durumunun iyi olmasına rağmen ufak tefek tadilatlar yaptırdığını dile getiren Lane, “Sadece biraz boya satın aldım ve kapı tokmalarını değiştirerek güzel mobilyalar koydum. Pek bir maliyeti olmadı” diye konuştu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.