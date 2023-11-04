banner913
banner932
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
11 0
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
15 0
 
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
27 0
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
21 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
19 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
121 1
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
banner964

Evin içinde mangal yakan kişi hastanelik oldu

banner476

banner974
Evin içinde mangal yakan kişi hastanelik oldu
banner971
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişi, evinin içinde mangalda yemek pişirmeyi deneyince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, ileri yaşta olduğu bildirilen bir kişinin dün gece rahatsızlandığı ihbarını alan görevliler Anderlecht semtindeki apartman dairesine gitti.
Görevliler eve girdiğinde karbonmonoksit alarmının çalıştığını fark etti. Evde yaşayan ve ileri yaşta olduğu belirtilen kişinin dumandan zehirlenmiş olduğu belirlendi.
Apartman dairesinde doğal gaz bağlantısı bulunmadığı, yemek pişirmek için tüp kullanıldığı ancak tüp boşaldığı için dairede yaşayan kişinin mangal yaktığı tespit edildi.
Banyoda mangal yaparak yemek pişirmeyi deneyen daire sakini, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen kişinin tedavisi sürüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.