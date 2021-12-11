'Evde kal' kuralına uymayan 'evsize' hapis cezası

Singapur'da evsiz bir kişi, Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen "Evde kal" kuralına uymadığı için hapis cezası aldı



Pandeminin başından beri en sıkı Covid-19 önlemlerini alan ülkelerden biri olan Singapur'da tecrit kuralları ihlal eden yüzlerce kişiye para ve hapis cezası verilmişti. Son olarak ülkede evsiz bir kişi, Covid-19 önlemleri kapsamında getirilen "Evde kal" kuralına uymadığı için hapis cezası aldı.

Singapurlu Rozman Abdul Rahman, 20 Mart 2020'de Endonezya'dan döndüğünde, gümrük memuru kendisinden 'evde kal' bildirisini (Stay-home Notice -SHN) imzalamasını istemişti.

Fakat aslında kalacak bir yeri olmayan 40 yaşındaki kişi, formu doldurmuş olmak için üvey kız kardeşinin adresini verip, burada karantinaya gireceğini belirtmişti.

Bu süre zarfında yasal olarak karantinada bulunması gereken Rahman, sokaklarda yattı, otoparkta kaldı ve daha sonra da bir evsizler barınağına girdi. Rahman aynı dönemde manav ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren bir lojistik şirketinde güvenlik görevlisi olarak da çalışmaya başladı.

'KURALLARA UYMADIĞI İÇİN' TUTUKLANDI

Öte yandan polisler, Rahman'ı bildiriyi imzalarken verdiği adreste bulamayınca, müdürüyle iletişime geçip çalıştığı yeri öğrendi ve evsiz adamı karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle tutukladı.

Müdür ise Rahman'ın SHN belgesi imzaladığını bilmediğini savundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; önceki aylarda yanlış adres verdiğini ve bildirideki karantina şartlarına uymadığını itiraf eden Rahman, perşembe günü görülen duruşmada 7 hafta hapis cezası aldı.

Rahman'ın avukatı Azri İmran, karara tepki göstererek cezayı "zalimce bir ironi" olarak niteledi.

Karara itiraz etmeyi planladıklarını söyleyen İmran, "Küresel bir krizin ortasında Rozman kendi şahsi kriziyle, evsizlikle bir başına kaldı. Yatacak yeri yoktu. Sokaklarda yardım almadan yaşamaya terk edildi. Umursamaz şekilde dışarı çıkıp SHN şartlarını ihlal edenlerle başka bir seçeneği olmayanlar arasında bir ayrım yapılmalı" ifadelerini kullandı.

