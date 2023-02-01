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Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı

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Etiyopya'nın Somali bölgesindeki 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı.

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Etiyopya'da 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı

Etiyopya'nın Somali bölgesindeki 15 yabancı medya kuruluşunun faaliyetleri askıya alındı.

Ulusal basındaki habere göre, faaliyetleri izin belgesi olmadığı gerekçesiyle askıya alınan medya kuruluşları arasında BBC Somali, MM TV, Universal TV, Horyaal TV, RTN TV, Universal TV, Five TV, Sahan TV, Horn Cable TV ve Goobjoog TV de bulunuyor.

Bölgedeki gazetecilik dernekleri kararın yolsuzluk ve kuraklık haberleri nedeniyle alındığını öne sürerken, Somali Bölgesi Gazeteciler Birliği Başkanı Abdulrazaq Hassan, medya kuruluşlarının faaliyetlerinin lisans belgelerinin olmaması nedeniyle durdurulmasının "bahane" olduğunu kaydetti.

Hassan, "Lisans belgesinin olmaması, faaliyetlerin askıya alınması için tek neden değil. Bu medya kuruluşları iktidar partisini ifşa eden yolsuzluk, çatışma ve kuraklıkla ilgili haberler yapıyordu." ifadelerini kullandı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde Kasım 2020'de başlayan ve 2 yıl süren çatışmalar boyunca 63 gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alındı.

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