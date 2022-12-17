banner875
banner885
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
DAÜ Erkek Voleybol Takımı Hatay’da şampiyon
7 0
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
15 0
 
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
16 0
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
9 0
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
257 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
216 0
banner878
banner887

Esrarlı ıspanak alarmı

banner898

Avustralya'da bir süpermarketten satın alınan ıspanaklar, kalbin hızlı çarpması, kocaman olan göz bebekleri, halüsinasyonlar ve delirium'a yol açtı. 9 kişi hastaneye kaldırıldı

banner825
Esrarlı ıspanak alarmı
banner892
Avustralya'nın doğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinin en önemli kenti Sydney'de, süpermarketten ıspanak satın alanlar başlarına geleceklerden habersizdi.
Raflara dizili Riviera Farms adlı şirketin ürettiği ıspanaklar, süpermarketten evlere götürüldü. Ispanağı yiyen Sydney sakinleri anormal bir şeyler olduğunu anlamakta gecikmedi.
Ateş, ağız ve ciltte kuruluk, bulanık görme, yüz kızarıklığı gibi belirtileri kalbin hızlı çarpması, kocaman olan göz bebekleri, halüsinasyonlar ve delirium izledi. Delirium, bilincin ve algının kısa süreli kaybolması anlamına geliyor.
Zehirli ıspanakları yiyenler hastaneye koşarken, yerel medya dokuz kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildiriyor. 'Zehirlenme reaksiyonları'nın ortaya çıkmasıyla, Avustralyalı yetkililer kamu sağlığı alarmı verdi.
Yerel medya, 'Poşetlenmiş ıspanağın zehirlenme reaksiyonlarını tetiklemesiyle acil uyarı yayınlandı' başlıkları attı. Zehirlenenler dört aileden. Ailelerin Costco adlı süpermarket zincirinden ıspanakları satın aldığı belirlendi.
New South Wales eyaletinden Dr. Darren Roberts, "Şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, bu çok iyi bir haber ama insanlar gerçekten çok hasta. Halüsinasyonlar, orada olmayan şeyler görüyorlar" dedi. Dr. Roberts, bazı hastaların bir gün geçmesine rağmen hala sağlığına kavuşamadığı bilgisini de verdi.
New South Wales eyaleti sağlık yetkilileri, ıspanak yedikten sonra 'olağandışı' etkiler hissedenlerin 'acilen hastanelere başvurmasını' tavsiye ediyor.
Sağlık yetkilileri, ilk incelemelerin ıspanaklara bir atık bulaştığını gösterdiğini söylüyor. Ancak detaylı analizler ıspanakların insanları neden hasta ettiğini ortaya koyacak.
Söz konusu ıspanağın Riviera Farms mahsülü olduğu açıklandı. Çiftlik, ıspanağın bir 'ot'la karışması sonucu zehirli hale gelmiş olduğunu düşündüklerini belirtti.
Yerel sağlık yetkilileri, söz konusu markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan ıspanaklarının tüketilmemesi uyarısı yaptı. Marketlere de bu ıspanakların raflardan kaldırılması emri verildi.
Riviera Farms, 'zehirli ot karışması' olayından başka bir ürünlerinin etkilenmemiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.