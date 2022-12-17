Esrarlı ıspanak alarmı

Avustralya'da bir süpermarketten satın alınan ıspanaklar, kalbin hızlı çarpması, kocaman olan göz bebekleri, halüsinasyonlar ve delirium'a yol açtı. 9 kişi hastaneye kaldırıldı



Raflara dizili Riviera Farms adlı şirketin ürettiği ıspanaklar, süpermarketten evlere götürüldü. Ispanağı yiyen Sydney sakinleri anormal bir şeyler olduğunu anlamakta gecikmedi.

Ateş, ağız ve ciltte kuruluk, bulanık görme, yüz kızarıklığı gibi belirtileri kalbin hızlı çarpması, kocaman olan göz bebekleri, halüsinasyonlar ve delirium izledi. Delirium, bilincin ve algının kısa süreli kaybolması anlamına geliyor.

Zehirli ıspanakları yiyenler hastaneye koşarken, yerel medya dokuz kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildiriyor. 'Zehirlenme reaksiyonları'nın ortaya çıkmasıyla, Avustralyalı yetkililer kamu sağlığı alarmı verdi.

Yerel medya, 'Poşetlenmiş ıspanağın zehirlenme reaksiyonlarını tetiklemesiyle acil uyarı yayınlandı' başlıkları attı. Zehirlenenler dört aileden. Ailelerin Costco adlı süpermarket zincirinden ıspanakları satın aldığı belirlendi.

New South Wales eyaletinden Dr. Darren Roberts, "Şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, bu çok iyi bir

New South Wales eyaleti sağlık yetkilileri, ıspanak yedikten sonra 'olağandışı' etkiler hissedenlerin 'acilen hastanelere başvurmasını' tavsiye ediyor.

Sağlık yetkilileri, ilk incelemelerin ıspanaklara bir atık bulaştığını gösterdiğini söylüyor. Ancak detaylı analizler ıspanakların insanları neden hasta ettiğini ortaya koyacak.

Söz konusu ıspanağın Riviera Farms mahsülü olduğu açıklandı. Çiftlik, ıspanağın bir 'ot'la karışması sonucu zehirli hale gelmiş olduğunu düşündüklerini belirtti.

Yerel sağlık yetkilileri, söz konusu markanın

Riviera Farms, 'zehirli ot karışması' olayından başka bir ürünlerinin etkilenmemiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.

Avustralya 'nın doğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinin en önemli kenti Sydney'de, süpermarketten ıspanak satın alanlar başlarına geleceklerden habersizdi.Raflara dizili Riviera Farms adlı şirketin ürettiği ıspanaklar, süpermarketten evlere götürüldü. Ispanağı yiyen Sydney sakinleri anormal bir şeyler olduğunu anlamakta gecikmedi.Ateş, ağız ve ciltte kuruluk, bulanık görme, yüz kızarıklığı gibi belirtileri kalbin hızlı çarpması, kocaman olan göz bebekleri, halüsinasyonlar ve delirium izledi. Delirium, bilincin ve algının kısa süreli kaybolması anlamına geliyor.Zehirli ıspanakları yiyenler hastaneye koşarken, yerel medya dokuz kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildiriyor. 'Zehirlenme reaksiyonları'nın ortaya çıkmasıyla, Avustralyalı yetkililer kamu sağlığı alarmı verdi.Yerel medya, 'Poşetlenmiş ıspanağın zehirlenme reaksiyonlarını tetiklemesiyle acil uyarı yayınlandı' başlıkları attı. Zehirlenenler dört aileden. Ailelerin Costco adlı süpermarket zincirinden ıspanakları satın aldığı belirlendi.New South Wales eyaletinden Dr. Darren Roberts, "Şu ana kadar hayatını kaybeden olmadı, bu çok iyi bir haber ama insanlar gerçekten çok hasta. Halüsinasyonlar, orada olmayan şeyler görüyorlar" dedi. Dr. Roberts, bazı hastaların bir gün geçmesine rağmen hala sağlığına kavuşamadığı bilgisini de verdi.New South Wales eyaleti sağlık yetkilileri, ıspanak yedikten sonra 'olağandışı' etkiler hissedenlerin 'acilen hastanelere başvurmasını' tavsiye ediyor.Sağlık yetkilileri, ilk incelemelerin ıspanaklara bir atık bulaştığını gösterdiğini söylüyor. Ancak detaylı analizler ıspanakların insanları neden hasta ettiğini ortaya koyacak.Söz konusu ıspanağın Riviera Farms mahsülü olduğu açıklandı. Çiftlik, ıspanağın bir 'ot'la karışması sonucu zehirli hale gelmiş olduğunu düşündüklerini belirtti.Yerel sağlık yetkilileri, söz konusu markanın son kullanma tarihi 16 Aralık olan ıspanaklarının tüketilmemesi uyarısı yaptı. Marketlere de bu ıspanakların raflardan kaldırılması emri verildi.Riviera Farms, 'zehirli ot karışması' olayından başka bir ürünlerinin etkilenmemiş olduğunu düşündüklerini açıkladı.