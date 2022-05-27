Eski sevgilisini ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihar etti

İstanbul Şişli'de bir erkek, eski kız arkadaşını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihar etti. Öldürülen Beril Varol'un, İBB'de harita mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi. Genç kadının, zanlı hakkında mahkemeden 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

İstanbul'da bir apartman dairesinde 3 kişinin cesedi bulundu.

Şişli ilçesi Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol (27) ve Ömer Akın'ın (29) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı ile polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu.

Olay yerindekilerin ifadelerine başvuruldu. İlk inceleme sonucu, Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol'u ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

İNTİHAR NOTU



Şişli İlçe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Yavuz Selim Bektaş'ın üzerinde bir intihar notu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, evin içinde yapılan incelemelerde tabanca ve muhtelif sayıda kovan olduğu bildirildi.

BERİL VAROL, İBB'DE HARİTA MÜHENDİSİYDİ



Öldürülen Beril Varol'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) harita mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi.

3 KEZ UZAKLAŞTIRMA



Genç kadının, zanlı hakkında mahkemeden 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ÇOK ACILI VE ÖFKELİYİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olaya tepki göstererek şu ifadelelere yer verdi:

"Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı.Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık.''