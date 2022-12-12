banner875
banner885
13 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
 
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
13 0
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
Nefesleri kesen Drift yarışını Deane kazandı
18 0
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
21 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
23 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
21 0
banner878
banner887

Eski olimpiyat şampiyonunu taşıyan uçak düştü

banner898

Eski olimpiyat şampiyonu David Rudisha'yı taşıyan uçak yere çakıldı. İki kez olimpiyat şampiyonu olan Kenyalı atlet, mucize şekilde kazadan yara almadan kurtuldu

banner825
Eski olimpiyat şampiyonunu taşıyan uçak düştü
banner892

 

 

 Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda 800m yarışını altın madalya ile taçlandıran Kenyalı atlet David Rudisha, uçak kazasından şans eseri kurtuldu.

Rudisha ve beş kişiyi taşıyan uçak cumartesi günü güneydoğu Kenya’daki Kajiado ilçesinde düştü. 33 yaşındaki Kenyalı Rudisha, olayı “korkunç bir an” olarak yorumladı.

Daily Nation’a konuşan Rudisha, “Uçağın motoru aniden sessizleşti. Uçak kalktıktan 7-8 dakika her şey yolundaydı. Pilot uçağı indirebileceği boş bir alan gördü. Ancak kayalık alana inmeden önce uçağın kontrolünü kaybetti ve kanatlardan biri ağaca çarptı. Pilot, uçağı uzun süre sabit tutmak için inanılmaz çaba gösterdi.” ifadelerini kullandı.

David Rudisha

Rudisha’nın yara almadan kurtulduğu kazada, diğer yolculardan Stephen Ole Marai’nin kaburgasında kırık oluştu. Diğer yolcular ise, hafif yaralarla hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

Rudisha, 2019’da da Nairobi-Kisumu otoyolunda aracının lastiği patlayınca bir otobüsle kafa kafaya çarpışmış ve kazadan kurtulmayı başarmıştı.

banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.