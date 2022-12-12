Eski olimpiyat şampiyonunu taşıyan uçak düştü

Eski olimpiyat şampiyonu David Rudisha'yı taşıyan uçak yere çakıldı. İki kez olimpiyat şampiyonu olan Kenyalı atlet, mucize şekilde kazadan yara almadan kurtuldu

Londra 2012 ve Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda 800m yarışını altın madalya ile taçlandıran Kenyalı atlet David Rudisha, uçak kazasından şans eseri kurtuldu.

Rudisha ve beş kişiyi taşıyan uçak cumartesi günü güneydoğu Kenya’daki Kajiado ilçesinde düştü. 33 yaşındaki Kenyalı Rudisha, olayı “korkunç bir an” olarak yorumladı.

Daily Nation’a konuşan Rudisha, “Uçağın motoru aniden sessizleşti. Uçak kalktıktan 7-8 dakika her şey yolundaydı. Pilot uçağı indirebileceği boş bir alan gördü. Ancak kayalık alana inmeden önce uçağın kontrolünü kaybetti ve kanatlardan biri ağaca çarptı. Pilot, uçağı uzun süre sabit tutmak için inanılmaz çaba gösterdi.” ifadelerini kullandı.

David Rudisha

Rudisha’nın yara almadan kurtulduğu kazada, diğer yolculardan Stephen Ole Marai’nin kaburgasında kırık oluştu. Diğer yolcular ise, hafif yaralarla hastaneye kaldırıldıktan sonra taburcu edildi.

Rudisha, 2019’da da Nairobi-Kisumu otoyolunda aracının lastiği patlayınca bir otobüsle kafa kafaya çarpışmış ve kazadan kurtulmayı başarmıştı.