Eski kocasının ailesine yemek davetiyle ölüm tuzağı kurdu

Avustralya’da eski eşinin ailesini öğle yemeğine çağıran kadının daveti faciayla sonlandı. Kadının yemeğe çağırdığı üç kişi öldü, bir kişi ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Avustralya’nın kırsal bölgesinde yaşayan Erin Patterson’ın öğle yemeği daveti faciayla sonlandı.

Patterson, eski eşi Simon Patterson’ı Patterson’ın anne-babası Gail ve Don Patterson’u ve Patterson’un kız kardeşi Heather Wilkinson ve Wilkonson’un eşini davet etti. Yemeğe davetli olan Simon Patterson, son dakikada bu ziyaretini iptal etmek zorunda kalırken, yemek yiyenlerin sonu ise felaket oldu.

ZEHİRLİ OLDUKLARINI BİLMİYORDUM

Leongatha’da yemek yiyen eski kayınvalidesi ve kayınpederi ile bir aile ferdi daha yaşamını yitirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yakınlarını yemeğe davet eden Patterson zanlı olarak gözaltına alındı. 48 yaşındaki kadın ormanlık alandan mantar topladığını ve bunu yediğini söyledi. Fakat yapılan incelemede bu mantarın, çok zehirli bir mantar türü olduğu belirtildi. Patterson sorgusu sırasında, “Yemek bana etki etmedi. Ben ailemi seviyorum ve bu mantarların zehirli olduğunu bilmiyordum. Ben yanlış bir şey yapmadım. Onların ölmesi beni yıktı” dedi.

ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLMADI

Simon Patterson’un da boşanmadan sonra ailesiyle yaşadığı açıklanırken, Patterson çiftinin iki çocuğunun da aynı sofrada oturduğu, fakat çocuklara başka bir yemeğin sunulduğu belirtildi.

Olayı soruşturan polis memurları, Patterson’ın aynı yemeği yiyip yemediğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu. Basın mensuplarına konuşan Patterson, “Gail benim için bir anne gibiydi çünkü benim annem dört yıl önce ölmüştü. Gail’in bana sadece iyiliği dokundu. Ian ve Heather da tanıdığım en iyi insanlardandı. Bana hiçbir zararları dokunmadı” dedi.

ESKİ EŞİ DE YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ

Öte yandan Patterson’un eski eşi Simon hakkında dikkat çekici bazı bilgileri de Avustralya medyası ortaya çıkardı.

Avustralya medyası, “Simon, Mayıs 2022’de evinde fenalaştıktan sonra 21 gün yoğun bakımda kaldı. Komaya giren Simon’un iç organlarında bir rahatsızlık meydana geldi” hatırlatmasını yaptı.

