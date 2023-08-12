Eski eşinin düğününde söyledikleri gündem oldu

ABD’de yaşayan Steve Bourdo’nun, Shonda isimli sevgilisiyle düğününe eski eşini çağırması gündem oldu.
Bourdo’nun 39 yaşındaki eski eşi Leah’yı düğününe çağırması çiftin yakın arkadaşlarını şaşırtsa da düğünde Leah’nın yaptığı konuşma büyük dikkat çekerek sosyal medyada tartışma yarattı.
Düğüne katılan Leah yaptığı konuşmada çifte mutluluk dilerken çok az kişinin bildiği gerçekleri de ortaya çıkardı. Leah’ın konuşması büyük alkış alırken bazı davetliler de gözyaşlarına hakim olamadı.
Konuşmasında Leah, “Biz boşandıktan sonraki dört yıl boyunca hiç konuşmadık. Sadece e-posta ve ebeveynlerimiz aracılığıyla iletişim kurduk. Fakat bizim büyük kalplerimiz vardı ve birbirimizi affettik. Her şeyi ortaya döktük ve şimdi kardeş gibiyiz” dedi.
Leah’nın konuşması büyük övgü alırken bazı sosyal medya kullanıcıları ise, çiftin ilişkisinin yürütülemez olduğunu söyledi. Leah, “Birçok insan bizi anlamıyor. Bu konuşmayı nasıl yaptığımı bile sorguluyor olabilir fakat çocuklarımız var ve biz birbirimizi affettik” dedi. Çift, 10 yıldır birlikte olduğunu ve çok genç oldukları için kavga ettiklerini dile getirdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Steve de, “Bu harika bir durum. Eski eşim ve yeni eşim çok iyi anlaşıyor. Hatta bazen beraber dışarı çıkıp yemek yiyorlar. Kızlarımız hakkında konuşuyorlar, bize gelip takılıyoruz” dedi.
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