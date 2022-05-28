Eşinin ölümüne iki gün dayanabildi

ABD'de bir ilkokula baskın yapan 18 yaşındaki Salvador Ramos, 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldürmüştü. Ölen öğretmenlerden arasında Irma Garcia da vardı. Irma'nın eşi Joe Garcia, hayat arkadaşının ölümüne dayanamayarak, 2 gün sonra vefat etti



Texas Uvalde'deki ilkokul saldırısında öldürülen öğretmenin eşi de iki gün sonra kalp krizi geçirerek öldü.

Joe Garcia, 23 yıldır okulda eğitim veren öğretmen Irma Garcia'nın eşiydi.

Irma Garcia ile birlikte 19 öğrenci ve bir öğretmen daha silahlı saldırgan tarafından öldürüldü.

24 yıldır evli olan çiftin, 4 de çocuğu bulunuyordu.

Irma Garcia'nın yeğeni Twitter mesajında, Joe Garcia'nın eşinin öldürülmesinden yaşadığı üzüntü nedeniyle öldüğünü yazdı.

Fox News kanalı, Garcia'nın kalp krizi sonucu öldüğünü bildirdi.

Çiftin 12 ile 23 yaşları arasında 2 kız 2 erkek çocukları vardı.

Ailesi, Irma Garcia'nın polis tarafından, son nefesine kadar çocukları kucaklayarak korumaya çalışır bir halde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Irma Garcia adına başlatılan yardım kampanyasında, "Sınıfındaki çocukları korumak için kendisini feda etti. O bir kahramandı" yazıldı.

Aynı saldırıda Eva Mireles isimli bir öğretmen daha hayatını kaybetti.

