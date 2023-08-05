Eşini şaşırtmak için 1 milyon 200 bin ayçiçeği ekti

Bir çiftçi, 50. evlilik yıldönümü için 32,3 hektarlık alana ayçiçeği ekerek eşini şaşırttı.
Kansaslı çiftçi Lee Wilson, tarlasına neredeyse 1 milyon 200 bin adet ayçiçeği ekti. Bu da hektar başına yaklaşık 37 bin 500 ayçiçeği ediyor. Wilson ayçiçeklerini, oğlunun da yardımıyla mayısta ekmeye başladı ve bunu eşi Renee Wilson'dan gizli tutmayı başardı.
ABC'nin Wichita merkezli yayın organı KAKE-TV'ye konuşan Wilson, "50. evlilik yıldönümümüzü 10 Ağustos'ta kutlayacağız ve bir adam, 50. yıldönümü için eşine ne alır biliyor musunuz?" dedi.
KAKE-TV'nin haberine göre çift, lisedeyken gittikleri paten partisindeki ilk buluşmalarından bu yana beraber. Lee, "Lisede tanıştık. 16 yaşına kadar randevuya çıkamazdı ve ben de onu 16. yaş gününde aradım, işte o zaman çıkmaya başladık" dedi.
Eşinin yıldönümü sürprizine verdiği tepkiye gelince, Renee şöyle dedi:
Bu sarı çiçeğin hayranları 32,3 hektarlık tarlayı halihazırda Wilsonların yaşadığı Kansas'ın Pratt kentinin yaklaşık 6,5 km dışında, 54. Otoyol'un güney yakasında görebilir. Öte yandan ayçiçeği sezonu sona yaklaştığından, çiçekler sadece iki hafta sonra solacak.
Ayçiçeklerinin çiçek açma sezonu çoğu iklimde ağustos sonundan eylül başına kadar sürüyor. Bu çiçekler, yükseklere erişen saplarıyla biliniyor. Bazıları 3 metreye kadar ulaşabiliyor. Ayçiçekleri aynı zamanda Kansas'ın da eyalet çiçeği.
Lee ve Renee Wilson gibi, 82 yıldan uzun zamandır evli kalan bir diğer çift de uzun süren evliliklerinin sırrını daha önce paylaşmıştı. D.W. Williams ve Willie Williams 2019'da, kızları ve torunlarının Kuzey Carolina'daki Charlotte kentinde yer alan First Mayfield Memorial Baptist Kilisesi'nde düzenlediği ortak doğum günü partisiyle yıldönümlerini kutlamıştı.
Büyük Buhran ve Afro-Amerikan Sivil Haklar Hareketi dönemini kapsayan onlarca yıllık evliliklerini anlatan çift, aşkı sürdürmenin anahtarının nezaket olduğunu söylemişti.
Willie o dönem WSOC-TV'ye "Bunun için bir sırrım yok, sadece birbirinize karşı nazik olun" diye konuşmuştu.
Çiftin torunu B.J. Williams-Greene de ilişkiler hakkında yıllar boyunca büyükanne ve büyükbabasını izleyerek öğrendiklerini paylaşmıştı. Williams-Greene, "Bu iletişimle, birbirinizi sevmekle ve beraber çalışmakla alakalı" demişti.
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