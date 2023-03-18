Endonezya’da okul saati 05.30’a çekildi

Endonezya'da okul saatinin 05.30'a alınması hem öğrenciler hem de veliler tarafından tepkiyle karşılandı. Kararın, disiplini artırmak için alındığı belirtiliyor

Okul saatleri dünyanın pek çok ülkesinde tartışma konusu. Çocukların çok erkek saatlerde kalkmaya ve daha hava aydınlanmamışken okula gitmeye zorlanması velilerin sert eleştirileriyle karşılanıyor.

Son olarak da Endonezya’da alınan yeni bir karar dikkat çekti. Doğu Nusa Tenggara, Kupang’daki yetkililer, 10 lisede disiplini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek okula giriş saatini sabah 5.30’a çekti. Ancak ebeveynler, sabah 7 ile sabah 8 arasında çalışmaya alışkın olan çocuklarının eve geldiklerinde yorgun olduklarını söylüyor.

Karara tepki gösteren velilerden biri, “Bu çok zor, artık hava zifiri karanlıkken evden çıkmak zorundalar. Bunu kabul edemem… Karanlık ve sessizken güvenlikleri garanti edilmiyor” dedi.

Bir başka veli de kızının okula gitmek için artık sabah 4’te kalkması gerektiğini söylüyor: “Artık eve her geldiğinde bitkin düşüyor ve çok uykusu olduğu için hemen uykuya dalıyor.”

Nusa Cendana Üniversitesi’nde bir eğitim uzmanı olan Marsel Robot; kararın, eğitim kalitesini artırma çabasıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti: “Sadece birkaç saat uyuyacaklar ve bu sağlıkları için ciddi bir risk. Bu durum, öğrencilerde stres yaratacak.”

