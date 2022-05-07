Endişe veren araştırma

Antarktika’da yaşayan İmparator Penguenleri'nin geleceğiyle ilgili endişe veren bir araştırma yapıldı. Uzmanlara göre iklim değişikliği nedeniyle penguenlerin nesli 30 ila 40 yıl içerisinde tükenebilir

Güney Kutbu’nun özgün türlerinden imparator penguenlerin geleceği tehlike altında.



Arjantin Antarktika Enstitüsü’nde görevli araştırmacılara göre, imparator penguenlerin nesli, iklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuz etkiler nedeniyle kısa zamanda yok olabilir.



Uzmanlar bunun en önemli sebeplerinden biri olarak imparator penguenlerin buzullar üzerinde yaşamalarını gösteriyor.



Antarktika'ya özgü bir diğer tür olan Adelia (Adeliya) penguenlerinin aksine, imparator penguenler üreme faaliyetlerini buzul platformları üzerinde gerçekleştiriyor.

PEK ÇOK YAVRU PENGUEN ÖLDÜ



Uzmanların açıklamasına göre, yaşadıkları koloninin bulunduğu buzul kırılır ve su onlara ulaşırsa tüyleri henüz gelişmemiş ve yüzmeye hazır olmayan yavru penguenler soğuktan ölüyor veya boğuluyorlar.



Buna benzer olayların son 3 yılda sıkça yaşandığı ve bölgede pek çok yavru penguenin öldüğü aktarılıyor.

TURİSTİK TURLAR VE BALIKÇILIK DA RİSK YARATIYOR



Dünya Meteroloji Örgütü, Antarktika’da artan sıcaklıklar, buzul kütlelerinin parçalanması ve olağandışı yağışlar konusunda uyarıyor.



Uzmanlar Antarktika’ya yapılan turistik turların ve balıkçılık faaliyetlerinin de penguenleri risk altına aldığını belirtiyor.



İmparator penguenlerin yaşam döngüsü deniz buzu alanları bulabilmesine bağlı. Bu alanlar önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği uzmanlarının tahmin ettiği hızla yok olursa bu tür de varlığını sürdürmekte zorlanacak.