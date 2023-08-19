En uzun sakallı kadın rekoru kırıldı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Erin Honeycutt'ın en uzun sakallı kadın rekorunu kırdığı bildirildi

Guinness Dünya Rekorları, ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Erin Honeycutt'ın en uzun sakallı kadın rekorunu kırdığını bildirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 38 yaşındaki kadının polikistik over sendromu nedeniyle bu kadar uzun sakala sahip olduğu ifade edildi.

Bu rahatsızlık, hormonal dengesizliğe yol açıyor. Erin Honeycutt da bu sayede herhangi bir hormon ya da başka bir takviye almadan sakalını bu kadar uzattı.

Guinness günde en az üç kere tıraş olan kadının, bu rutininden vazgeçtikten sonra 30 santimetrelik sakala ulaştığını belirtti.

Honeycutt da 13 yaşından beri bu durumla uğraştığını ve tıraş, ağda, tüy dökücü ürünlerle kıllarıyla mücadele ettiğini anlattı.

Tam da bu mücadeleden yıldığı sırada, eşi Jen'in tavsiyesi üzerine sakal bıraktığını söyledi.

Yüksek tansiyon yüzünden bir gözündeki görme yeteneğini kısmen kaybetmesi de Honeycutt'ın kararında etkili olmuş.

Honeycutt, tüm bu yaşadıklarına rağmen hayata pozitif bakmaya çalıştığını vurguladı.

Önceki rekor 75 yaşındaki Vivian Wheeler'a aitti. Wheeler'ın sakalı 25,5 santimetre olarak ölçülmüştü.

