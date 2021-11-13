banner583
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
10 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
169 0
 
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
24 0
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
11 0
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
35 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
27 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
banner661
banner726

En şanssız koronavirüs hastası

banner476

İngiltere’de bir hasta koronavirüse yakalandıktan sonra neredeyse bir yıl boyunca hastanede kalmak zorunda kaldı

banner714
En şanssız koronavirüs hastası
banner721


 
Koronavirüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla cana mal oldu.
İngiltere’de bir hasta ise koronavirüse yakalandıktan sonra neredeyse 1 yıl boyunca hastanede kalmak zorunda kaldı.
Doktorlar tarafından ‘gördüğümüz en hasta Covid hastalarından biri’ olarak tanımlanan iki çocuk babası Andrew Watts yaklaşık bir yıl hastanede kaldıktan sonra nihayet taburcu oldu.
Güney Londra, Bexley’de yaşayan Watts, geçen yılın son günlerinde Queen Elizabeth Hastanesi’ne yatırılmıştı. 40 yaşındaki Watts, hastanede herkesin beklediğinden çok daha uzun süre kaldı.
YOĞUN BAKIMDA 8 AY
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, hasta sadece yoğun bakımda sekiz ay geçirdi. Watts bu dönemde solunum cihazı ile hayata tutunabildi.
Beş haftalık bir komadan ve yaşamı tehdit eden bir akciğer çökmesinden sonra, Andrew’un sağlığı o kadar kötüleşti ki, Şubat ayında doktorlar ailesini aradı ve solunum cihazını kapatmayı düşündüklerini söyledi.
Daha sonra tedaviye cevap veren Watts virüsü yendi. Ancak uzun süre solunum cihazına bağlı olmak, talihsiz hastanın yeniden konuşmayı ve yürümeyi öğrenmesi gerektiği anlamına geliyordu.
Yeniden yürümeyi ve konuşmayı öğrenen İngiliz hasta, ülke basınına yaptığı açıklamada ‘Yürümeye sadece dört hafta önce başladım ve bir sonraki hedefim oğlumun okuluna yürümek’ ifadesine yer verdi.
KANSERİ YENDİ KOVID’E YAKALANDI
Ekim 2019’da lenf kanseri teşhisi konulan Watts’ın kemoterapi tedavisi başarılı olmuştu ve Kovid teşhisinden birkaç ay önce remisyonda ve iyileşme sürecindeydi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.