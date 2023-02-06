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Elon Musk'tan Kahramanmaraş depremi açıklaması! Starlink mi gönderecek?

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu. Bir kullanıcının sorusunu yanıtlayan Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX Türkiye'ye Starlink uyduları gönderebilir" ifadelerini kullandı.

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Elon Musk'tan Kahramanmaraş depremi açıklaması! Starlink mi gönderecek?

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen depremde çok sayıda binanın yıkıldığı söyleniyor. Bazı vatandaşların sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımı yaptıkları görülüyor. Ünlü isimler de yaşanan depreme dair sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. Twitter'ın sahibi olan ünlü milyarder Elon Musk da bu isimlerden biri oldu. Musk'tan Kahramanmaraş depremi açıklaması geldi.

"TÜRKİYE VE KOMŞU ÜLKELERİ BÜYÜK BİR DEPREM VURDU"

Bir Twitter kullanıcısı, Elon Musk'ı etiketleyip, Türkiye ve komşu ülkeleri büyük bir depremin vurduğunu ve iletişimde sorunlar yaşandığını söyleyerek Starlink yardımı yapıp yapamayacağını sordu.


Musk ise bu soruya yanıt vererek, "Starlink henüz Türk hükümeti tarafından onaylanmadı. Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX Türkiye'ye Starlink uyduları gönderebilir" ifadelerini kullandı.

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