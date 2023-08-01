Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı

Fransız ekstrem spor tutkunu Remi Lucidi, dünyayı dolaşıp gökdelenlerin tepesinden fotoğraflarını paylaşıyordu ancak Hong Kong'daki son macerasında dengesini kaybederek feci şekilde can verdi





68’inci kattan aşağıya düştü



Dünyanın birçok ülkesinde yüksek binalara tırmanarak fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Fransız ekstrem spor tutkunu Remi Lucidi, son macerasında korkunç şekilde can verdi.

30 yaşındaki Fransız Lucidi, Hong Kong’da 220 metre yüksekliğindeki 68 katlı Tregunter Kulesi’nin en tepesinde fotoğrafını çekmeye çalışırken dengesini kaybederek gökdelenden düştü.

Fransız adamın, gökdelene girmek için güvenlik görevlilerine binada yaşayan bir arkadaşını görmeye geldiğini söylediği bildirildi. Sosyal medyada “Remi Enigma” adıyla tanınan adamın son anlarına tanıklık eden gökdelendeki bir temizlik görevlisi, Lucidi’nin düşmeden önce camlara vurarak içeri girmek için yardım istediğini anlattı.

Kamera kayıtlarında maceraperest adamın 49. kata asansörle çıktıktan sonra 68. kata kadar merdivenleri tırmandığı, çatıdaki kilitli pencereyi zorla açarak metrelerce yüksekten fotoğrafını çekmeye çalıştığı tespit edildi.

Polis, yere düşerek feci şekilde ölen adamın fotoğraf makinesinde gökdelenlerin tepesinde çekilmiş foroğraflarını buldu. Lucidi’nin 4000’den fazla takipçiye sahip sosyal medya hesabında da Dubai, Bulgaristan ve Fransa gibi ülkelerde yüksek binalarda ve köprülerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafı ve videosu yer alıyor.

Lucidi’nin gökdelenlere herhangi bir ip kullanmadan ve önlem almadan tırmandığı belirtildi.

Birçok kişi Lucidi’nin sosyal medyadaki fotoğraflarının altında başsağlığı mesajları paylaştı.

Fransız adamın Hong Kong’da kaldığı hostelin sahibi de, “Çok sağlıklı ve neşeli biriydi. Bana dağa tırmanmaya geldiğini söylemişti” dedi.

