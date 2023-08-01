banner913
banner932
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
85 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
258 0
 
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
13 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
23 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
16 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
24 0
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
“Hükümet, Kervansaray’ı peşkeş çekmekte ısrarcı”
20 0
banner964

Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı

banner476

Fransız ekstrem spor tutkunu Remi Lucidi, dünyayı dolaşıp gökdelenlerin tepesinden fotoğraflarını paylaşıyordu ancak Hong Kong'daki son macerasında dengesini kaybederek feci şekilde can verdi

banner825
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı

 
68’inci kattan aşağıya düştü

Dünyanın birçok ülkesinde yüksek binalara tırmanarak fotoğraflarını Instagram’da paylaşan Fransız ekstrem spor tutkunu Remi Lucidi, son macerasında korkunç şekilde can verdi.
30 yaşındaki Fransız Lucidi, Hong Kong’da 220 metre yüksekliğindeki 68 katlı Tregunter Kulesi’nin en tepesinde fotoğrafını çekmeye çalışırken dengesini kaybederek gökdelenden düştü.
Fransız adamın, gökdelene girmek için güvenlik görevlilerine binada yaşayan bir arkadaşını görmeye geldiğini söylediği bildirildi. Sosyal medyada “Remi Enigma” adıyla tanınan adamın son anlarına tanıklık eden gökdelendeki bir temizlik görevlisi, Lucidi’nin düşmeden önce camlara vurarak içeri girmek için yardım istediğini anlattı.
Kamera kayıtlarında maceraperest adamın 49. kata asansörle çıktıktan sonra 68. kata kadar merdivenleri tırmandığı, çatıdaki kilitli pencereyi zorla açarak metrelerce yüksekten fotoğrafını çekmeye çalıştığı tespit edildi.
Polis, yere düşerek feci şekilde ölen adamın fotoğraf makinesinde gökdelenlerin tepesinde çekilmiş foroğraflarını buldu. Lucidi’nin 4000’den fazla takipçiye sahip sosyal medya hesabında da Dubai, Bulgaristan ve Fransa gibi ülkelerde yüksek binalarda ve köprülerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafı ve videosu yer alıyor.
Lucidi’nin gökdelenlere herhangi bir ip kullanmadan ve önlem almadan tırmandığı belirtildi.
Birçok kişi Lucidi’nin sosyal medyadaki fotoğraflarının altında başsağlığı mesajları paylaştı.
Fransız adamın Hong Kong’da kaldığı hostelin sahibi de, “Çok sağlıklı ve neşeli biriydi. Bana dağa tırmanmaya geldiğini söylemişti” dedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.