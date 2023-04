Dünyanın en zengin kedisi, mirasına kavuşmayı bekliyor

Choupette adlı 11 yaşındaki kedi, sevgili sahibini kaybetmiş olsa da dünyanın en şanslı kedisi sayılıyor. Çünkü Choupette, henüz parasına ulaşamamış olsa da 1 milyon 300 bin poundluk bir mirasın sahibi

Her yıl mayıs ayında New York’ta düzenlenen ve yılın en büyük moda olayı sayılan Met Gala’ya sayılı günler kaldı. Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası “Costume Institute Gala” ya da bilinen adıyla Met Gala müzenin kostüm bölümünün her yıl düzenlediği bir yardım gecesi aslında.

Amerika’nın ve dünyanın sayılı seçkinlerinin ve moda dünyasının tanınmış yüzlerinin katıldığı bu özel davet uzun yıllardır Vogue'un şef editörü Anna Wintour tarafından organize ediliyor ve moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Üstelik ne kadar ünlü ve zengin olursanız olun, davetli listesine isminiz yazılmıyorsa bu geceye katılmak mümkün değil.

Bu sebepten de gösteri dünyasının en ünlü isimleri için bile Met Gala’ya davet alıp katılmak büyük bir prestij meselesi. Bu yıl 1 Mayıs’ta gerçekleşecek bu davetin en ilginç konuğu ise bir kedi olacak. Tabii eğer davete icabet ederse… Bu kedi Birman cinsi, 11 yaşındaki Choupette. Peki neden yılın en önemli moda olayının başrolünde, gelin birlikte bakalım…

Her yıl bir tema belirleyen ve davetlilerin kostümleri de dahil gecenin bütün akışı bu şekilde düzenlenen Met Gala, bu yıl 2109’da hayatını kaybeden efsanevi modacı Karl Lagerfeld adına düzenleniyor. Fransız lüks moda markaları Chanel ve Fendi'nin kreatif direktörlüğünü de yapan ve kendi adını taşıyan tasarımlarıyla da uzun yıllar moda dünyasına yön veren Lagerfeld, 2109’da, 85 yaşında hayata veda etmişti.

Günümüz modasına yön veren en önemli birkaç isimden biri olan Karl Lagerfeld’in en az kendisi kadar ünlü kedisi Choupette de Anna Wintour tarafından hazırlanan davetli listesinde yer alıyor. Ünlü modacının hayatta en çok sevdiği varlığı olan kedisi Choupette, o hayatta olduğu sürece büyük bir lüks içinde yaşadı ve dünyada en çok fotoğraflanan kedi oldu.