Dünyanın en uzun süren corona virüsü vakası hayatını kaybetti

İngiltere'den bilim insanlarını bile şaşkına çeviren bir vaka haberi geldi. Bir hastanın tam 505 gündür corona virüsü ile mücadele ettiği ancak sonunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Vaka, bilinen en uzun süreli corona virüsü vakası olarak adlandırılıyor



Tüm dünyada corona virüsün Omicron ve BA2 varyantları endişesi yaşanırken, İngiltere’den gelen haber bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Dünyanın en uzun süren Covid-19 hastası olduğuna inanılan vakada, İngiliz bir hastanın tam 18 ay boyunca corona virüsü ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

Bilim insanları, hastanın 505 gün sonunda öldüğünü açıklarken, bağışıklığının ciddi şekilde baskı altına alınmış olduğunu söyledi.

Sağlık görevlileri hastanın ismini, kaç yaşında olduğunu veya aşı olup olmadığını açıklamadı.

412 GÜNDÜR CORONA İLE MÜCADELE EDİYOR

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından King’s College London ve sivil toplum kuruluşu Guy’s ve St Thomas’ NHS Foundation’dan araştırmacılar vakayı ilk kez ortaya çıkardı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, 505 gün sonra ölen Covid hastasının yanı sıra, bir vakanın da 412 gündür corona virüsü ile mücadele ettiği belirlendi. Uzmanlar, eğer virüs ortadan kaldırılmazsa bu hastanın, yeni rekor kırabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, İngiltere’de toplamda 9 hastanın ortalama 72 gün boyunca Covid ile mücadele ettiğini de buldu.

Ekip ayrıca bu 9 kişi içinde bir ‘gizli’ enfeksiyon vakası tespit etti. Bu, birinin corona virüsü tedavisinin ardından negatif test edilmesi ancak daha sonra virüsün hala vücutta olduğunun ortaya çıkması anlamına geliyor.

