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Dünyanın en uzun köpeği öldü

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Dünyanın en uzun köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Zeus adlı Danua cinsi köpek, kanserle mücadelesini kaybetti

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Dünyanın en uzun köpeği öldü
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Dünyanın en uzun köpeği olan Danua cinsi Zeus, üç yılık kanser mücadelesine yenik düştü.
Sahibiyle birlikte ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 1,046 metre boyundaki köpek Zeus, 2022’de kendisiyle aynı adı taşıyan köpeğin tahtını devralarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.
Kanser hastalığı bu yılın başında bir bacağının kesilmesine neden olan Zeus, zatürreye de yakalanmıştı.
Ölüm haberini sosyal medyadan veren sahibi Brittany Davis, “Zeus çok özel bir köpekti. Nazik, sevgi dolu, çok azimli, ailesi ve arkadaşlarıyla çok mutluydu” dedi.
“Başı annesinin kucağındayken öldü” diyen Davis, köpeğinin hastalığı süresince internet üzerinden tedavi için bağış toplamıştı.
Davis, toplanan 12 bin doların üzerindeki paranın hangi tedaviler için kullanıldığını kalem kalem açıklamıştı.
Pek çok bağışçı, Zeus’un ölümünün ardından duygusal mesajlar paylaştı.
Zeus’un mensubu olduğu Danua türü, genelde yedi ila 10 yıl yaşıyor.
Sahibine henüz sekiz haftalıkken gelen Zeus, New York Post’un haberine göre günde 12 kap mama, atıştırmalık olarak da ara sıra kızarmış yumurta yiyordu.
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