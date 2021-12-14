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Dünyanın en soğuk yerinde sıcaklık rekoru kaydedildi

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Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Rusya'ya bağlı Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020’de 38 derece sıcaklık görüldüğünü ve bunun rekor olduğunu açıkladı.

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Dünyanın en soğuk yerinde sıcaklık rekoru kaydedildi
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 Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Rusya Federasyonu'na bağlı dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Yakutistan Cumhuriyeti'ndeki Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran 2020'de 38 derece sıcaklık görüldüğünü ve bunun rekor olduğu açıklandı.

DMÖ'nün açıklamasında, “20 Haziran 2020’de Rusya’nın Verkhoyansk kasabasında 38 derece sıcaklık, DMÖ tarafından yeni bir Arktik sıcaklık rekoru olarak kabul edildi” denildi. Açıklamada, normalde Akdeniz bölgesinde görülebilecek bu sıcaklık değerinin olağanüstü ve uzun süreli bir Sibirya sıcak hava dalgası sırasında meteoroloji gözlem istasyonunda ölçüldüğü ifade edildi. 2020 yazının büyük bir bölümünde Sibirya'da hava sıcaklığının 10 derece ve üzeri ölçüldüğü, bunun da orman yangınlarını tetiklediği aktarıldı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ALARM VERDİĞİNİN KANITI”

DMÖ Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, söz konusu rekorun iklim değişikliği konusunda alarm verdiğinin altını çizerek, “Bu yeni rekor DMÖ Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'nde rapor edilen ve değişen iklimimiz hakkında alarm veren bir dizi gözlemden biridir” dedi.

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